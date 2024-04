Steam schließt Schlupfloch bei der Rückgabe

Wer beiin den letzten Jahren ein Spiel zurückgeben wollte, der musste in der Regel keine großen Hürden nehmen – sofern sich an zwei bestimmtegehalten wurde. Zukünftig wird der Katalog aber um eine Besonderheit ergänzt, dem sogenanntenDabei handelt es sich trotz des Namens nicht um eine Sonderform des Early Access, sondern ist ein von Valve gewählter Begriff für Spiele, die bereits wenige Tage vor dem eigentlichen Veröffentlichungsdatum gespielt werden können, oft verbunden mit dem Kauf einer teureren Deluxe Edition,. Dieser Advanced Access wird sich aber fortanzu eurem Vorteil ausnutzen lassen.Bislang war es auf Steam so, dass ihr ein Spiel nurnach dem Kauf und wenn ihrgespielt habt, zurückgeben konntet. Im Falle von Vorabzugängen wurde diese Grenze allerdings ausgehebelt: Selbst wenn ihr noch vor dem eigentlichen Release mehr als zwei Stunden gezockt habt, konntet ihr eine Rückerstattung beantragen und habt diese automatisch genehmigt bekommen.Das ist ab sofort mit der Einführung des Labels Advanced Access nicht mehr möglich. Solltet ihr ein Spiel mit einem Vorabzugang erwerben und diesen Zeitraum zum Spielen nutzen, wird euch dies angerechnet. Wer zum eigentlichen Releasetermin dann schon auf über zwei Stunden Spielzeit kommt, kann dieund muss stattdessen auf die Kulanz seitens des Steam Supports hoffen. Die 14-tätige Rückgabefrist beginnt wiederum laut dem Steam-FAQ "erst mit dem Datum der Vollveröffentlichung", sprich der Advanced Access zählt hier nicht mit rein. Zudem könnt ihr bei Vorbestellungen, bei denen der Vorabzugang noch nicht gestartet ist, jederzeit die Rückerstattung wahrnehmen.Mit der Implementation von Advanced Access gibt es aber noch: Ab sofort lassen sich schon beim frühzeitigen Zugang Rezensionen auf Steam verfassen. Das war bisher nicht möglich, da das entsprechende Tool erst zum Zeitpunkt der Vollveröffentlichung freischaltet wurde.Apropos Steam und Access: Ab heute könnt ihr euch in eines derstürzen., verraten wir euch im Test.