Zweimal kostenfrei für eure Steam Bibliothek: 100 % Orange Juice und Endless Legend

„Sparen Sie 100 Prozent“ grüßtseine Nutzer aktuell auf zwei Shopseiten. Da singt doch die Brieftasche! Viel Zeit bleibt nicht, um zuzugreifen, aber warum auch lange überlegen, wenn Geld keine Rolle spielt.Sowohl der niedliche Anime-Spaßals auch das Fantasy-Strategie-Abenteuerbieten sich momentan für den verführerischenfeil. Beide Games fordern euch zu strategischem Denken heraus, wenn auch in unterschiedlichen Formen.100 % Prozent Orange Juice ist ein, das einen Multiplayer-Modus mit bis zu vier Teilnehmern unterstützt. Vergleiche mit Spielen wir Mario Party liegen bezüglich des Grundkonzepts nahe. Ein Würfelwurf entscheidet, welche Events ausgespielt werden, gleichzeitig bestimmt die Zufallszahl auch das eigene Kampfgeschick auf dem Spielfeld. Bewaffnet mit einem Deck an Karten versuchen die Spieler Herr des Geschehens zu werden. Garniert wird das ganze mit einem knalligen Anime-Look.Etwas entsättigter fallen die Farben in Endless Legend aus: Hier erwächst der Spielspaß aus rohem Planungsgeschick. In der Folge abgeschlossener Runden soll eine in jedwedem Aspekt reiche Zivilisation entstehen, die den Herausforderungen ihrer Zeit trotzt.stechen Gameplay-technisch wie auch optisch heraus, doch statt einer historisch inspirierten Welt steht ein Fantasy-Universum als Baukasten zur Verfügung. Ob wir Endless Legend empfehlen können, erfahrt ihr in unserem Test Um die Gelegenheit nicht wieder aus den Augen zu verlieren, solltet ihr am besten direkt zugreifen. Die Aktion endet nämlich bereits in wenigen Tagen. Im Falle von 100 % Prozent Orange Juice gilt ab demwieder der Vollpreis von 6,89 Euro und Endless Legend kehrt amzurück zu ursprünglichen Kosten von 24,99 Euro. Solange ihr eines oder beide der Spiele während des Gratis-Zeitraums beansprucht habt, müsst ihr auch darüber hinaus keine Zahlungen leisten.