Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr: Trailer: Überblick über den großen Patch 2.0 - 4Players.de

"Schnelleres, reibungsloseres Spielerlebnis für alle drei spielbaren Klassen

Komplett überarbeitetes Fortschrittssystem

Das Höchstlevel steigt von 80 auf 100

Story-Kampagne, Season 1 & 2 sind jetzt im Online-Koopmodus spielbar (2-4 Spieler).

Erweitertes und überarbeitetes Beutesystem (neue Item-Level, neue Item-Typen, neue Verzauberungen)

Erweitertes und überarbeitetes Crafting

Neue Endgame-Modi

Zahlreiche Verbesserung zur Steigerung der Spielqualität

Und noch vieles mehr (2.0 Kompendium)"

Auch wenn der große Patch 2.0 schon in der vergangenen Woche für Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr auf PC via Steam veröffentlicht wurde, hat NeocoreGames noch einen Trailer nachgeliefert, der einen Überblick über die Verbesserungen gibt. Das Update soll "in Kürze" ebenfalls für PlayStation 4 and Xbox One erscheinen.Der kostenlose Patch verändert die Kernfunktionen des Spiels grundlegend. So wurden das Fortschrittssystem, die Werte auf den Gegenständen, die Beute sowie das Kampfsystem überarbeitet. Das veränderte Kampfsystem ist rasanter und soll sich an "anderen" Action-Rollenspielen orientieren. Zudem wurden neue Endgame-Modi, Gegenstände und der Koop-Kampagnenmodus implementiert.Die wichtigsten Neuerung im Überblick:Letztes aktuelles Video: Patch 20 Release Trailer