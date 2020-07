Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals: Definitive Edition erscheint auch für Xbox One, PC und PS4

Am 4. Dezember 2020 wird Square Enix die bisher nur auf Nintendo Switch (zum Test ) erhältliche Definitive Edition von Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals auch für Xbox One und PC Microsoft Store ) sowie PlayStation 4 veröffentlichen, wie im Vorfeld des Xbox Games Showcase bekannt wurde. Auf Xbox One und PC wird das Rollenspiel außerdem im Xbox Game Pass (Ultimate) enthalten sein.Spielbeschreibung von Microsoft: "In diesem brandneuen Abenteuer wird eine Legende wiedergeboren, denn die beliebte Dragon Quest-Serie feiert ihr Debüt auf Xbox mit Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition. Folge der riskanten Reise eines Helden, der mit Hilfe einer charismatischen Besetzung von Nebencharakteren das Geheimnis seines Schicksals lüften und das Königreich aus einer bedrohlichen Dunkelheit retten muss."Letztes aktuelles Video: Definitive Edition AnkündigungsTrailer Xbox One PC