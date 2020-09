Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals: Definitive Edition im Trailer von der Tokyo Game Show 2020

Square Enix hat die Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition für PC, PS4 und Xbox One im Rahmen der Tokyo Game Show 2020 mit einem Trailer näher vorgestellt. Das Video zeigt Nebengeschichten neuer Charaktere, den Retro-2D-Modus, die japanische und englische Sprachausgabe, die 16-Bit-Welt von Ticklingen sowie weitere Verbesserungen und Komforteinstellungen. Das Spiel wird ab dem 4. Dezember 2020 für PC (Epic Games Store und Steam), PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.Darüber hinaus gab Square Enix bekannt, dass Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals und Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition weltweit über sechs Millionen Mal (Handels- und Downloadversion) auf PlayStation 4, PC, 3DS und Switch verkauft wurde.Die für PC, PlayStation 4 und Xbox One vorgesehene Version von Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition ist eine Umsetzung der Switch-Version des Rollenspiels, dies bestätigte Square Enix im FAQ-Bereich ( wir berichteten ). Als Grundlage wird also nicht die 2018 veröffentlichte Umsetzung (Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age) für PC und PS4 verwendet. Daher wird sich auch die Grafikqualität auf allen Plattformen an der Switch-Umsetzung orientieren, was u.a. als "Downgrade" (Verringerung der Grafikqualität: Texturdetails, Beleuchtung, Schatten, Umgebungskomplexität) angesehen wird.Letztes aktuelles Video: TGS 2020 Trailer