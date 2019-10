BattleTech: Erweiterung "Heavy Metal" erscheint Ende November - 4Players.de

Harebrained Schemes und Paradox Interactive haben einen Termin für die Battletech-Erweiterung Heavy Metal bekannt gegeben: Ab dem 21. November darf man sich auf acht weitere Mechs freuen, die man in den rundenbasierten Kämpfen einsetzen kann. Dazu gesellen sich verschiedene klassische Designs, eine Flashpoint-Mini-Kampagne sowie acht Waffensysteme. Die Erweiterung wird zum Preis von 19,99 Euro angeboten und ist Teil des Season Pass für Battletech."Durch acht neue Mechs und eine Vielzahl an verheerenden Waffensystemen, die das Zerstören von Gegnern verändern, beschert Heavy Metal BATTLETECH ein höheres Maß an Vielfalt", so Mitch Gitelman, BATTLETECH Game-Director und Mitgründer von Harebrained Schemes. "Die neue Mini-Kampagne findet in der Söldner-Karriere an dem Punkt statt, an dem Spieler zum Elite-MechCommander werden und sich zwei der legendärsten MechWarriors in der BATTLETECH-Geschichte gegenüberstehen."Letztes aktuelles Video: Four Things You Need to Know about Flashpoint