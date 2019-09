Endless Space 2: Awakening: Nächste Erweiterung mit der Nakalim-Hauptfraktion - 4Players.de

'Der Großadmiral' erhält den vorübergehenden Befehl über eine der beiden Hauptangriffsflotten der Akademie, zusammen mit dem Flaggschiff 'Die farblose Faust'.

'Der Dust-Meister' hat die Schlüssel zu den Schatzkammern der Akademie (insbesondere den diplomatischen Reserven) inne, die er nach seinem Ermessen einsetzen kann, und das Schiff 'Die Summe aller Schmerzen'.

'Der Schatzmeister' kann eine politische Partei wählen, die aktuell nicht in deinem Senat ist, und dir vorübergehend alle Gesetze der Partei zugänglich machen. Außerdem erhältst du das Schiff 'Instrument des Willens'.

'Der Bibliothekar' erhält zu einem gewissen Preis Zugang zu vertraulichen Informationen. Die Fragen reichen von wirtschaftlichen, militärischen, diplomatischen etc. Geheimnissen bis zur Geschichte der Galaxie. Außerdem erhält er das Schiff 'Hüter des Wissens'."

Am 12. September 2019 wird die Erweiterung Endless Space 2: Awakening für das Weltraum-Strategiespiel von Amplitude Studios und Sega erscheinen. Sie wird 12,99 Euro kosten . Awakening führt die spielbare Hauptfraktion der Nakalim, die Xirmisala-Nebenfraktion sowie das Akademie-Imperium ein. Fortan kann man direkt mit Isyander interagieren und verhandeln."Das uralte Volk frommer Forscher herrschte einst über ein riesiges galaktisches Imperium, das unterging, als seine Götter, die Verlorenen, erschlagen wurden, und träumt von dem Tag, an dem die Götter zurückkehren. Dass sie wiedererweckt wurden, bedeutet, dass die Hälfte ihrer Prophezeiung wahr geworden ist. Und der Rest ...? Sie haben einen großen technologischen Vorsprung, kennen sich aber gar nicht in Wissenschaft aus; um neue Technologien zu lernen, sind sie darauf angewiesen, verschollene Relikte zu finden. Aufgrund ihrer Beziehung zur Akademie können sie durch den Einfluss ihrer Tempel Kontrolle über andere Systeme erlangen und diese dann zur Arbeit für die Akademie konvertieren (natürlich gegen eine üppige Belohnung)", so werden die Nakalim beschrieben. "Die Nakalim sind eine fromme und alte Fraktion von Entdeckern, Kriegern und Gläubigen. Ihre Helden konzentrieren sich auf die Erkundung und die Entwicklung von Systemen und diplomatischem Einfluss, wo sie starke Boni erwerben können.""Die Akademie wird zu einem Imperium, das Sternensysteme und Flotten verwalten und neue Welten kolonisieren kann. Isyander, der Leiter, schickt Anfragen, in denen er dich bittet, zu ihrer Erweiterung beizutragen, und kann dich mit einzigartigen Befugnissen wie Akademierollen und Schiffen mit Namen belohnen. Vier sehr mächtige Akademierollen, die Isyander denen zuweist, die am meisten zu ihrer Expansion beigetragen haben:Neu ist ebenfalls die Xirmisala-Nebenfraktion. "Die Xirmisala sind Dust-empfindliche Philosophen mit einem Talent dafür, Dust-Einkünfte zu verbessern und exotische und ungewöhnliche Planeten auszubeuten. Alles, wonach sie trachten, ist Ruhe, ein Ventil für ihre Neugier und danach, wegen ihrer ungewöhnlichen Fertigkeiten nicht ausgenutzt zu werden."Letztes aktuelles Video: Awakening DLC Prologue