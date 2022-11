Battlefield 1: Erlebt auf Steam ein überraschend starkes Comeback

Battlefield 1: Fast zehnfach so viele Spieler wie Battlefield 2042









Der Grund für den zweiten Frühling von Battlefield 1 ist dabei schnell gefunden: Eine Rabattaktion. Auf Steam gibt es den Multiplayer-Shooter als Komplettpaket mit allen Inhaltserweiterungen derzeit noch für weniger als 5 Euro zu haben . Das dürfte viele neue Spieler angelockt haben, die Battlefield 1 entweder in der Vergangenheit nie gespielt haben oder aber noch einmal kauften, um ihn direkt auf Steam zu besitzen.Die Aktion sorgt zudem dafür, dass Battlefield 1 kurzerhand die beiden jüngsten Serienteile weit überholt. In Battlefield 2042 waren im 24-Stunden-Zeitfenster maximal 5.435 Spieler gleichzeitig auf Steam aktiv, während es bei Battlefield 5 immerhin noch über 13.000 Spieler waren . Dennoch können beide Spiele derzeit nicht die Popularität von Battlefield 1 aufweisen.Ebenfalls ein Grund für den Erfolg von Battlefield 1 dürfte in den Enttäuschungen der Serienfans liegen. Sowohl Battlefield 5 als auch Battlefield 2042 sorgten für jede Menge Unzufriedenheit zu ihrem jeweiligen Release. Den katastrophalen Launch konnten beide Shooter nie so richtig überwinden, während Battlefield 1 davon weitgehend verschont blieb.Zwar versucht Entwickler DICE derzeit bei Battlefield 2042 das Ruder mit Season-Updates und Map-Reworks herumzureißen , aber ein langanhaltender Erfolg scheint sich noch nicht einzustellen.Letztes aktuelles Video: SEED Experimental SelfLearning AI in Battlefield 1

