Microïds: Drei alte Oddworld-Titel kommen für die Switch

Oddworld Inhabitants und Publisher Microids werden im Laufe des Jahres 2020 drei klassische Titel der Oddworld-Reihe für Nintendo Switch umsetzen. Den Auftakt macht Oddworld: Strangers Vergeltung HD , das am 23. Januar im eShop als Download erscheint und seit 2011 für PC und PlayStation 3 erhältlich ist ( zur News mit den Details ). Eine Disc-Version (in je einer Standard- und Limited-Edition) wird im ersten Quartal folgen.Welche weiteren Titel der Publishing-Deal umfasst, wird noch nicht verraten. Microids freut sich in der Pressemitteilung zumindest darüber, dass einige Mitarbeiter an den ersten Oddworld-Spielen (aus dem GT-Interactive-Team) heute bei dem Publisher untergekommen seien - und nun wieder Kontakt zur Serie bekämen. Des Weiteren wird natürlich der vierte Titel Oddworld Soulstorm erwähnt, der in diesem Jahr für verschiedene Plattformen wie den PC erscheinen wird - zu unserer Vorschau geht es hier.