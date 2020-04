Microïds: Action-Adventure auf Basis von Tim und Struppi für PC und Konsolen in Entwicklung

Tim und Struppi werden bald ein Comeback auf PC und Konsolen feiern. Microids hat zum 35. Jubiläum eine entsprechende Partnerschaft mit Moulinsart (Hergé Foundation) angekündigt. In dem Action-Abenteuer sollen neben Tim und Struppi auch Kapitän Haddock, Professor Calculus (Professor Bienlein) und die Detektive Thomson & Thompson (Schulze & Schultze) dabei sein. Die offizielle Ankündigung des Spiels auf der Basis von "Die Abenteuer von Tim und Struppi" soll später erfolgen.Nick Rodwell (Director bei Moulinsart): "Das kommende PC- und Konsolen-Videospiel fügt sich ziemlich gut in das Vermächtnis der Abenteuer des berühmten Reporters ein. Unser Ziel ist es, ein Mainstream-Publikum mit einem unterhaltsamen und familienfreundlichen Spiel zu versorgen, an dem sich jeder erfreuen kann. Microids ist für uns der ideale Partner, um dieses neue Abenteuer von Tim und Struppi zum Leben zu erwecken."Microids hat u.a. die Syberia-Trilogie und Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein entwickelt sowie Blacksad: Under the Skin als Publisher vertrieben. Außerdem befindet sich ein Remake des Shooters XIII in Entwicklung.