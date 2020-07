Layers of Fear: Psycho-Horror ab sofort für Oculus Quest verfügbar

Piotr Babieno, Bloober Team CEO.

Ab sofort steht das Psycho-Horrorspiel Layers of Fear auch für das kabellose VR-Headset Oculus Quest im Oculus Store zum Preis von knapp 20 Dollar zur Verfügung. Das hat das Bloober Team bekannt gegeben und versprochen, das Spielerlebnis mit einem Redesign samt verbesserter Interaktion an die neue Plattform angepasst zu haben."Nach dem erfolgreichen Zuspruch von Layers of Fear VR auf Oculus Rift und HTC Vive war es selbstredend, das Spiel auch auf die Oculus Quest zu bringen. Das losgelöste Headset erlaubt eine noch größere Immersion und ich glaube, Layers of Fear VR ist jetzt noch gruseliger als jemals zuvor. Und wo ich das gerade sage: Wir haben für VR-Fans noch mehr in petto", soLetztes aktuelles Video: VR Launch Trailer