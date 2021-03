Layers of Fear: Hinweis auf PSVR-Version

Das Horrorspiel Layers of Fear ( ab 6,20€ bei kaufen ) erscheint möglicherweise auch noch für PSVR. Das geht nach Angaben von UploadVR aus einer Beschreibung im PlayStation Store hervor, sofern man mit einer PlayStation 5 darauf zugreift. Dort heißt es, dass die VR-Umsetzung bald erscheinen wird und soll neben den Move-Controllern auch den Aim-Controller erfordern.Letzteres erscheint auf der einen Seite ungewöhnlich, weil in dem Spiel nicht geschossen wird. Auf der anderen Seite könnte der integrierte Stick beim Aim-Controller die Navigation erleichtern. Trotzdem bleibt es offen, ob man die besagte Peripherie tatsächlich zwingend benötigt.Da die Information nur über eine PS5-Konsole zugänglich ist, stellt sich außerdem die Frage, ob die VR-Unterstützung nur an Sonys neuer Konsole funktionieren wird. Für Layers of Fear nutzte das Bloober Team die Unity Engine, die auf Konsolen schon häufiger durch Performance-Probleme negativ aufgefallen ist. Gut möglich, dass im Fall von Layers of Fear lediglich die PS5 die nötige Leistung für einen VR-Darstellung bietet.Auf dem PC gibt es bereits seit Ende 2029 eine VR-Version des Psycho-Horrors, gefolgt von einer Umsetzung für Oculus Quest im vergangenen Jahr.Letztes aktuelles Video: VR Launch Trailer