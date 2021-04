Layers of Fear: PSVR-Adaption des Psycho-Horrors erscheint im April

Die Leaks zur PSVR-Umsetzung von Layers of Fear ab 6,20€ bei kaufen ) haben sich als richtig erwiesen: Das Horrorspiel erscheint tatsächlich auch noch für PlayStation VR, wie Hersteller Bloober gestern bestätigte. Am 29. April soll es soweit sein, der Preis beträgt 19,99 Dollar. Auf dem PC gibt es bereits seit Ende 2019 eine VR-Version des Psycho-Horrors, gefolgt von einer Umsetzung für Oculus Quest im vergangenen Jahr.Die im Leak der PSVR-Fassung noch aufgeführte Unterstützung des Aim-Controllers wird in der offiziellen Ankündigung nicht mehr erwähnt. In den durchgesickerten Infos hieß es noch, dass die PSVR-Umsetzung neben den Move-Controllern auch Gebrauch vom präzisen großen Ziel-Controller machen sollte.Letzteres erschient allerdings ungewöhnlich, weil in dem Spiel nicht geschossen wird. Auf der anderen Seite könnte der integrierte Stick beim Aim-Controller die Navigation erleichtern. Es bleibt also offen, ob die besagte Peripherie tatsächlich zum Einsatz kommt.Anders als im Gerücht angedeutet (dort war nur das PS5-Logo zu sehen) läuft das PSVR-Spiel zudem ganz regulär auf der PlayStation 4 (und per Abwärtskompatibilität auf der PlayStation 5).Spielbeschreibung des Herstellers in der VR-Fassung für Steam : "Layers of Fear VR ist ein psychedelisches Horrorspiel, das dich in die Abgründe der menschlichen Psyche blicken lässt. Jetzt kannst du den von Kritikern hoch gelobten Schocker-Titel mit dem Herrenhaus, das sich dauernd verändert, auch in greifbarer VR-Technologie genießen! Tauche tief in die Psyche eines verrückten Malers ein und entdecke das Geheimnis seines Wahnsinns. Enthülle die Visionen, Ängste und Schrecken, die den Maler umschlingen, und beende das Meisterwerk, das er schon so lange vollenden will. Layers of Fear VR ist ein Horrorspiel in Egoperspektive, das eine spannende, dunkle Handlung bietet. Erkunde eine Welt voller makabrer Meisterwerke und entwirre mysteriöse Geheimnisse, indem du knifflige Rätsel löst. Übernimm die Kontrolle über einen Maler, der alles daran setzt, sein krönendes Meisterwerk zu schaffen …bevor er endgültig den Verstand verliert."Letztes aktuelles Video: VR Launch Trailer