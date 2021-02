Halo Wars 2: Derzeit keine Pläne für neue Inhalte, Umsetzungen oder einen Nachfolger; weitere MCC-Updates vorgesehen

Aktuell gibt es keine Pläne, weitere Inhalte für Halo Wars 2 ab 11,94€ bei kaufen ) zu veröffentlichen, das Spiel auf andere Plattformen zu bringen oder die Echtzeit-Strategie-Reihe fortzusetzen, erklärten die Entwickler auf der Halo-Waypoint-Website 343 Industries: "Wir sind immer bemüht, offen, ehrlich und transparent mit unserer Community zu kommunizieren und wir wissen, dass viele von euch auf Neuigkeiten zur Zukunft von Halo Wars 2 gewartet, gefragt und gehofft hatten. Wir möchten betonen, dass wir euch gehört haben und sicherstellen, dass ihr wisst, dass dieses Feedback und diese Themen wirklich an die richtigen Leute im Studio zur weiteren Evaluierung weitergeleitet werden. In der Vergangenheit haben wir angemerkt, dass das Publishing-Team voll auf die MCC [Master Chief Collection] fokussiert war und wir keine Pläne hatten, zu Halo Wars 2 zurückzukehren. Jetzt, wo alle Titel auf dem PC erschienen sind, sind diese Fragen wieder aufgekommen, auch wenn das 343-Publishing-Team immer noch an weiteren saisonalen MCC-Inhalten arbeitet, zusammen mit einer Vielzahl von Features und weiteren Verbesserungen. Es ist nicht immer einfach, offen und transparent zu sein - vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass die Community diese Antwort nicht unbedingt hören möchte - aber wir möchten es euch direkt mitteilen: 343 Industries hat derzeit keine Pläne weiter an Halo Wars 2 zu arbeiten, einschließlich Inhalts-Updates, Balance-Patches, die Veröffentlichung des Titels auf anderen Plattformen oder ein neues Spiel der Serie. Wir werden das Spiel jedoch weiterhin überwachen und sicherstellen, dass alles wie erwartet funktioniert.""Ja, wir haben das Wort "derzeit" verwendet, weil es die Wahrheit ist - zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen Plan für das Entwicklerteam, sich wieder mit Halo Wars 2 zu beschäftigen und wir arbeiten derzeit nicht an einem neuen Spiel der Serie. Aber wir sagen ausdrücklich nicht "nie", denn wer weiß schon, was die Zukunft bringt."Zugleich wurde verraten, wie die nächsten Pläne für die Halo: The Master Chief Collection aussehen würden. In Entwicklung sind u.a. ein "Custom Game Browser" (eigene Matches mit Optionen), Season-6-Inhalte, eine neue Karte für Halo 3 aus Halo Online, Sichtfeld-Regler (FOV Slider) für alle Xbox-Konsolen, doppelte Tastenbelegung, Maus-&-Tastatur-Unterstützung für Konsolen, mehr Audio-Optionen und das Sichtfeld soll auf Xbox Series X/S nicht mehr festgesetzt sein, wenn die Bildwiederholrate auf 120Hz gestellt wird.Letztes aktuelles Video: Colony Launch Trailer