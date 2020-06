Legends of Ellaria: Strategisches Rollenspiel steuert auf das Early-Access-Ende zu

Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC)

Im Frühsommer 2020 soll das Strategie-Rollenspiel Legends of Ellaria (vormals CivCraft: Legends of Ellaria) die vor drei Jahren eingeläutete Early-Access-Phase hinter sich lassen und offiziell für PC erscheinen, wie Entwickler Larkon Studio bekannt gibt. Auf Steam schlägt der Download des bereits 2015 via Kickstarter finanzierten Titels aktuell mit 20,99 Euro zu Buche. Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (derzeit sind 71 Prozent von 517 Reviews positiv).Die Macher beschreiben Legends of Ellaria als eine Mischung aus Echtzeit-Strategie und Sandbox-Rollenspiel aus der Ego-Perspektive, in dem man sein eigenes Königreich errichtet, Schlachten bestreitet und eine mittelalterliche Fantasywelt erkundet. Man baut Städte, kümmert sich um wirtschaftliche Angelegenheiten, führt diplomatische Verhandlungen, erhebt Armeen und erweitert sein Reich.Letztes aktuelles Video: Early Access Spielszenen-Trailer