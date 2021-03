Legends of Ellaria: Strategisches Rollenspiel erscheint Anfang April

Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC) Screenshot - Legends of Ellaria (PC)

Am 1. April gibt es in diesem Jahr nicht nur Scherze, sondern auch ein strategisches Rollenspiel: Larkon Studio hat bekanntgegeben, dass an jenem Donnerstag die Vollversion von Legends of Ellaria auf Steam erscheinen soll. Enthalten sind die komplette Einzelspieler-Kampagne sowie viele Verbesserungen für die virtuelle "Lebensqualität" und weitere Updates, die hier genauer erläutert werden.In der Early-Access-Phase seien bereits 30.000 Einheiten verkauft worden, so das Studio. Die Macher beschreiben Legends of Ellaria als eine Mischung aus Echtzeit-Strategie und Sandbox-Rollenspiel aus der Ego-Perspektive, in dem man sein eigenes Königreich errichtet, Schlachten bestreitet und eine mittelalterliche Fantasywelt erkundet. Man baut Städte, kümmert sich um wirtschaftliche Angelegenheiten, führt diplomatische Verhandlungen, erhebt Armeen und erweitert sein Reich.- Swap between world management, real-time strategy and first-person modes at any time- Recruit, lead and command your armies both in the battlefield or using RTS mechanics- Control your character in first or third person, including his / her skills and abilities- Explore the procedurally generated world of Ellaria. Every region, every city and every dungeon will feel different from any place you have visited in the past.- Command your soldiers and heroes- Construct cities building by building, in multiple regions- Rule your kingdom's economy (and interact with others), while you upgrade your cities, armies and your skills"Letztes aktuelles Video: Early Access SpielszenenTrailer