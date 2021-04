Legends of Ellaria: Strategisches Action-Rollenspiel kämpft sich aus dem Early Access

Am heutigen 1. April 2021 wird Larkon Studio sein Fantasy-Rollenspiel Legends of Ellaria für PC veröffentlichen und den Early Access nach mehr als dreieinhalb Jahren offiziell beenden. Auf Steam soll es in der ersten Verkaufswoche einen Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 20,99 Euro geben. Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv", die der letzten 30 Tage sogar "sehr positiv" (derzeit sind 70 Prozent von 569 Reviews positiv). Während der Early-Access-Phase habe man mehr als 30.000 Exemplare des Spiels verkaufen können.Die Macher beschreiben Legends of Ellaria als eine Mischung aus Action-Adventure, Echtzeit-Strategie und Sandbox-Rollenspiel, in dem man sein eigenes Königreich errichtet, Schlachten bestreitet und eine prozedural generierte mittelalterliche Fantasywelt erkundet. Man baut Städte, führt diplomatische Verhandlungen, kümmert sich um die Wirtschaft, erhebt Armeen und erweitert sein Reich.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer