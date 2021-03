Stellaris: Console Edition: Lithoids Species Pack, Update 2.6 und Anpassung für Xbox Series X|S

Paradox Interactive hat das Lithoids Species Pack für die Stellaris ( ab 35,99€ bei kaufen ) : Console Edition für 7,99 Euro veröffentlicht. Das DLC-Paket umfasst eine neue Zivilisation aus Stein-Wesen. Im Gegensatz zu anderen Species-Packs verfügen die Lithoids über leicht angepasste Spielmechaniken, da sie Mineralien anstatt von Nahrung verspeisen, wodurch sie nahezu jede Umgebung besiedeln und "steinalt" werden können. Allerdings ist ihr Bevölkerungswachstum langsamer (-25 Prozent). Darüber hinaus umfasst das "Lithoids Species Pack" ein neues Voiceover-Paket, Lithoids-Portraits, ein Lithoids-Roboter-Portrait und mineralienbasierte Raumschiffmodelle.Zusätzlich ist das (kostenlose) Update 2.6 "Verne" für Playstation- und Xbox-Spieler veröffentlicht worden. Mit dem Update 2.6 werden u.a. die Ursprünge bei der Erstellung einer Zivilisation, Archäologie plus Relikte, die galaktische Gemeinschaft, Botschafter und diplomatische Haltungen eingebaut. Die Entwickler versprechen bessere Diplomatie-Optionen und mehr Erkundungsmöglichkeiten.Darüber hinaus optimiert der Patch die Stellaris: Console insbesondere für die Xbox-Series-X|S-Hardware. Im folgenden Video werden die Verbesserungen auf einer Xbox Series X im Vergleich zur Xbox One vorgestellt. Dennach haben die Entwickler die Bildwiederholrate verdoppelt (60 fps auf der Xbox Series X) und die Ladezeiten zu Beginn halbiert. Auch die Simulationsgeschwindigkeit in einer fortgeschrittenen Partie ist deutlich höher. Die Simulation eines Jahres dauerte auf der Xbox One ungefähr 405 Sekunden. Auf der Xbox Series X|S war diese Simulation nach 93 Sekunden abgeschlossen. Smart Delivery soll automatisch die "beste Version" je nach Xbox runterladen. Angaben zu Verbesserungen auf der PlayStation 5 wurden nicht gemacht.