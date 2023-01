Stellaris: First Contact Story Pack-DLC nach Leaks mit eigenem Trailer bestätigt

Stellaris: First Contact Story Pack-DLC offiziell angekündigt

Entwickler geben erste Hinweise bereits vor wenigen Tagen

Das Sci-Fi-Strategiespiel Stellaris bekommt mit dem First Contact Story Pack einen brandneuen DLC spendiert. Jenen kündigt Entwickler Paradox mit einem Trailer offiziell an.Bereits zuvor sickerten erste Details, Screenshots und sogar ein Trailer über die SteamDB durch. Die offizielle Version und weitere Infos zum neuen Stellaris-DLC findet ihr weiter unten.Die geleakten Inhalte wurden mittlerweile wieder aus dem Internet verbannt, doch Paradox nutzte die Gunst der Stunde und feuerte einfach selbst eine prall gefüllte Info-Rakete zum neuen Stellaris-DLC ab. Den offiziellen Trailer zur Ankündigung des First Contact Story Packs seht ihr hier:"First Contact bietet eine Reihe neuer Ursprünge und Mechaniken, die den Spielern die Möglichkeit geben, Geschichten über die frühen Begegnungen ihrer Zivilisationen mit Besuchern von den Sternen zu erzählen", so die Beschreibung seitens der Entwickler. Doch nicht alle von Zivilisationen seien friedlich gesinnt, verrät man uns weiter. Zur Auswahl stehen euch drei neue Ursprünge, die von der Gefangennahme durch Außerirdische bis zur Invasion und Eroberung eures Planeten reichen.Etablierten Post-FTL-Zivilisationen sollen neue Möglichkeiten an die Hand bekommen, mit neuen Spezies im galaktischen Block zu interagieren. Außerdem wird mit dem DLC zum ersten Mal die Tarnfunktion in Stellaris eingeführt. An dieser arbeitet das Team bereits seit einer ganzen Weile, wie Game Director Stephen Muray vor einiger Zeit zu verstehen gab Aufmerksamen Stellaris-Fans dürfte nicht entgangen sein, dass die Entwickler in ihrem Tagebuch bereits zum Ende der vergangenen Woche andeuteten, dass uns in Bezug auf Erstkontaktszenarien etwas Neues erwarten würde. "Wir verstehen, dass das alles sehr plötzlich ist. Der Empfang einer Übertragung 'von den Sternen' ist wahrscheinlich eine Überraschung für euch, aber wir haben eure Welt schon seit einiger Zeit beobachtet und eure Zivilisation schneidet bei mehreren relevanten Metriken sehr gut ab", hieß es in dem Beitrag konkret.Bislang ist noch kein Veröffentlichungsdatum für den First Contact Story Pack-DLC von Stellaris bekannt. Sollte sich dies allerdings ändern, erfahrt ihr es bei uns wie immer direkt. Ob sich die Sci-Fi-Strategie auch Jahre nach seinem Release und vor allem nach seinem Sprung auf die Konsolen überhaupt noch lohnt, klärt unser Test zu Stellaris. Letztes aktuelles Video: Aquatics Species Pack | Announcement Trailer