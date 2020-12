Absolute Drift: Geistiger Vorgänger zu art of rally auf Switch veröffentlicht

Dune Casu alias Funselektor Labs hat Absolute Drift jetzt auch auf Nintendo Switch veröffentlicht , nachdem das Spiel bereits seit einiger Zeit für PC, PS4, Xbox One sowie mobile Plattformen erhältlich ist - unseren Test der PC-Version findet ihr unter diesem Link In Absolute Drift schlittert man durch die engen und weiten Kurven minimalistischer Rennstrecken, wobei das Fahrgefühl an die neue Plattform angepasst sei, sodass sich das Rutschen immer gut anfühlt. In 34 Levels steuert man so sechs Fahrzeuge durch verschiedene Spielmodi und kämpft außerdem in Ranglisten um gute Platzierungen.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer