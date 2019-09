Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition erscheint heute für Switch; kein lokaler Zwei-Spieler-Splitscreen - 4Players.de

Aktualisierung vom 05. September 2019, 19:12 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 05. September 2019, 00:29 Uhr:

"Crafter's Kit: Neue Rezepte und Items zum Craften!

Endless Runner: Ein neues Symbol in der Schnellleiste erlaubt das Ein- und Ausschalten von Sprint. Sprint erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit der Gruppe sowie deren Begleiter.

Animal Empathy: Alle spielergesteuerten Charaktere können mit Tieren sprechen, ohne einen Talentpunkt zu verbrauchen. Die Fähigkeit „Tierfreund“ ermöglicht nicht mehr länger nur das Kommunizieren mit Tieren, sondern gewährt automatisch die maximale positive Haltung in allen Unterhaltungen mit Tieren.

Fort Joy Magic Mirror: Platziert einen Magischen Spiegel in der Arena von Freudenfeste, der es den Spielern erlaubt, ihre Charaktere neu zu leveln, bevor sie in den nächsten Teil des Spiels aufbrechen.

Acht Action Points: Hebt die Anzahl der maximalen Aktionspunkte der Spielercharaktere auf acht an.

Herb Gardens: Die Kombination aus Kräutern und einem Eimer erschafft einen Keimling. Spieler können diesen in der Erde platzieren, um eine Pflanze wachsen zu lassen."

Die Larian Studios stellten soeben klar, dass die Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition für Switch keinen lokalen Zwei-Spieler-Splitscreen-Modus auf der Nintendo-Konsole unterstützt. Hierbei handelte es sich um ein Missverständnis - ein Missverständnis, das exakt in der Form auch im Nintendo eShop stand und mittlerweile entfernt wurde.Die Larian Studios haben Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition für Nintendo Switch angekündigt . Das Rollenspiel soll im Laufe des heutigen Tages auf der Nintendo-Konsole erscheinen. Es wird 49,99 Euro kosten. Die enthaltene Cross-Save-Funktion zwischen Nintendo Switch und Steam ermöglicht das Uploaden und Downloaden von Speicherständen. Spieler, die ihre Reise weiterführen wollen, können so ihren Steam-Speicherstand auf Switch übertragen.Nintendo eShop: Die Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition unterstützt Zwei-Spieler-Splitscreen und Online-Koop für bis zu vier Spieler.Zusammen mit der Switch-Version erscheint auch der kostenlose DLC "Gift Bag 2", der neue Inhalte für alle Plattformen umfasst. Diese Inhalte werden nach und nach als Updates veröffentlicht. Weitere Gift Bags werden im Laufe des Jahres erscheinen. Gift Bag 1 wurde bereits veröffentlicht und enthält neue Optionen für die Charaktererstellung. Gift Bag 2 trägt den Titel "Song of Nature" und beinhaltet:Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer