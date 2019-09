Divinity: Original Sin 2: Video: Die "wahre Geschichte" hinter der Umsetzung der Cross-Saves (PC und Switch) - 4Players.de

Die Larian Studios haben ein Video veröffentlicht, in dem sie die "wirklich wahre Geschichte" hinter der Umsetzung der Cross-Saves für Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition auf PC (Steam) und Switch erzählen."Im Video schmiedet Gründer und Creative Director Swen Vincke Pläne, um das Steam Hauptquartier Valve zu infiltrieren. Den Anordnungen seines Teams folgend, plant er dort einen Gegenstand zu stehlen, der in Wirklichkeit gar nicht existiert und so ein Cross-Save System zu erschaffen, das die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Wird er Erfolg haben? (Spoiler: JA!) Wie allgemein bekannt ist, wird Valve von einem magischen Schutzfeld umgeben, welches jegliche Magie dämpft. Vincke muss daher auf andere Möglichkeiten zurückgreifen und macht sich Valves wissenschaftliche Gerätschaften zu Nutze, um die realitätsgetreu dargestellten Sicherheitssysteme zu überwinden. Valve-Fans werden die Technologie und die dafür verantwortliche Firma erkennen ... Wird Larian es schaffen, sich deren Trademarks und geistiges Eigentum zu Nutze zu machen? (...) Dieses Video erzählt die Geschichte, wie das größte Abenteuer auf der Nintendo Switch zum größten Abenteuer in Larians Geschichte wurde. Was Swen an Schleichkünsten fehlt, macht er durch Einfallsreichtum wett", schreiben die Entwickler.Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition ist am 4. September 2019 für Switch erschienen und bietet ein Cross-Save-Feature (mit PC/Steam) und einen Online-Koop-Modus zwischen vier Switch-Konsolen. Ein lokaler Zwei-Spieler-Modus wird nicht geboten.Letztes aktuelles Video: Larian Studios breaks into Valve for Divinity Original Sin 2