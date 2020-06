Divinity: Original Sin 2: "Gift Bag #5" (DLC) mit neuen Questlines, Geschichten und Gegnern

Captain Armour: Diese Rüstung kann die Gedanken von anderen dominieren. Jedes Teil verstärkt außerdem Glücksbringer, Überzeugungskraft und Handeln.

Vulture Armour: Eine leichte Rüstung, die dem Träger eines vollen Sets permanente geierartige Flügel verleiht. Das volle Set verstärkt außerdem den Schaden, der von erhöhter Position verursacht wird.

Contamination Armour: Ein uraltes Rüstungsset, das aus Magie erschaffen wurde, die seit langem als verschollen galt. Jedes Teil bringt Resistenz gegen Gift und das gesamte Set verleiht dem Träger Immunität gegen Gift, sowie die Fähigkeit, explodierende Sporen zu erschaffen, die Gegnern im Kampf Schaden zufügen.

Devourer Armour: Ein Rüstungsset, das den Träger fast unverletzlich macht. Während des Kampfes wird die Rüstung einen Gegner innerhalb der Reichweite markieren. Angriffe auf diesen Gegner können ihr Ziel nicht verfehlen und verursachen extra Schaden."

Für Divinity: Original Sin 2 ist der fünfte Gift-Bag-DLC "The Four Relics Of Rivellon" (kostenlos) auf allen Plattformen veröffentlicht worden. Es ist der größte DLC für das Spiel bisher - mit neuen Questlines, Geschichten und Gegnern. Der Downloadinhalt wurde in Zusammenarbeit mit Anshar Studios (Gamedec) und Fools Theory (Seven) entwickelt.Larian: "Spieler können sich auf ein neues Abenteuer begeben und sich auf die Suche nach vier Ausrüstungssets machen, die über ganz Rivellon verstreut sind. Die Quests werden nicht nur neue Geschichten und Synchronsprecher mit sich bringen, sondern die Spieler auch vor neue Kämpfe, beispielsweise mit dem Untoten Drachen-Boss, stellen. Als Belohnung für das Abschließen der neuen Quests erhalten Spieler vier neue Rüstungssets mit magischen Eigenschaften.Das sind die vier Rüstungssets:Wie bereits bei vorherigen Gift Bags, kann der neue Inhalt über das Ingame-Menü aktiviert werden. Alle Giftbags sind miteinander kompatibel und die Spieler können so viele, oder so wenige wie sie wollen, aktivieren. Sobald die Funktionen aktiviert wurden, werden sie durch die Cross-Save-Kompatibilität zwischen PC und Switch auf den Speicherstand des jeweils anderen Geräts übertragen. Die Gift Bags sind kostenlos und werden automatisch heruntergeladen.Darüber hinaus hat Larian Studios die Graphic Novel "Divinity: Original Sin - Godwoken" angekündigt, welche die Vorgeschichten der sechs Origin-Charaktere aus Original Sin 2 thematisiert.Larian: "Die Graphic Novel Divinity: Original Sin - Godwoken beleuchtet Ifan, Lohse, Red Prince, Sebille, Fane und Beast und thematisiert die Ereignisse, die vor der Geschichte von Divinity: Original Sin 2 geschehen sind. Die 300+ Seiten starke, vollständig kolorierte Graphic Novel nimmt ihre Leser mit auf eine Reise durch bisher noch nie gesehene Gegenden von Rivellon. Wie sieht Fane mit Fleisch an den Knochen aus? Wie war das Leben des Roten Prinzen als Kronjuwel der Vergessenen Stadt? Wie sieht Ifans, Sebilles, Beasts und Lohses Weg aus, der sie zu dem schicksalhaften Krakenangriff gebracht hat? Die Graphic Novel wird in zwei Editionen veröffentlicht: Die Limited Edition als gebundenes Buch und die Standard Edition als Taschenbuch. Beide Versionen gibt es im Shop von Larian ."Letztes aktuelles Video: The Four Relics of Rivellon Gift Bag Trailer