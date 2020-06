Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition: iPad-Umsetzung des Rollenspiels angekündigt

Im Rahmen der WWDC 2020 haben die Larian Studios bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit Apple und Elverils an einer iPad-Version von Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition arbeiten: "In einem an Entwickler gerichteten Video über Xcode 12 und Metal Apps, das im Zuge der WWDC 2020 veröffentlicht wurde, zeigte Apple die iPad-Version des BAFTA-gekrönten Rollenspiels von Larian Studios. Das Team arbeitet an einer komplett neuen Touch-Screen-Steuerung und UI, ebenso wie Controller-Support. Obwohl der Port noch recht weit von einer Veröffentlichung entfernt ist, freut sich Larian, gemeinsam mit einigen der besten Köpfe bei Apple zusammen zu arbeiten. Die während der WWDC 2020 gezeigte Version entspricht noch nicht der finalen Version im Hinblick auf Features. Eine Liste aller enthaltenen Features wird zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt. Elveris war auch schon an der Entwicklung der MacOS-Version von Divinity: Original Sin 2 beteiligt."Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition ist bereits für PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Informationen zum Release des Spieles auf iPad sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.Letztes aktuelles Video: The Four Relics of Rivellon Gift Bag Trailer