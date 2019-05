Dying Light 2: Höhere Wiederspielbarkeit aufgrund der Entscheidungen und der kooperativen Spielvariante - 4Players.de

Im Verlauf von Dying Light 2 wird man bekanntlich viele Entscheidungen fällen, die das Antlitz der Stadt prägen und bestimmte Story-Entwicklungen nach sich ziehen werden - einige Beispiele findet ihr auch in unserer Vorschau . Den Entwicklern (Techland) ist klar, dass es dadurch viele Inhalte geben wird, die man als Spieler erst beim zweiten oder dritten Durchlauf oder vielleicht gar nicht zu Gesicht bekommen wird. Vielmehr sollen die Entscheidungsmöglichkeiten als Anreiz für einen erneuten Spieldurchgang angesehen werden. Darüber hinaus wird man die unterschiedlichen Städte im kooperativen Mehrspieler-Modus zu Gesicht bekommen, je nachdem wie sich der Host in seiner Spielwelt entschied.Gegenüber GamesRadar sagte Kornel Jaskula (Produzent) in dem Kontext: "Es ist fast so, als würden wir gerade den Inhalt von mehreren Spiele [für Dying Light 2] erstellen. Wir entwerfen das Spiel mit der Grundlage, dass einige der Spieler manche Inhalte verpassen werden und das ist für uns völlig in Ordnung. Dank der Vielfalt an Geschichten, Missionen, Inhalten und Assets glauben wir, dass es die Spieler dazu bringen wird, das Spiel immer wieder spielen zu wollen oder zu versuchen, mit anderen Spielern in Kooperation zu spielen, um ihre Welt zu sehen. Das ist etwas, das wir von Anfang an als Fundament gelegt haben, es ist eines unserer Designziele und es ist etwas, das wir immer im Auge behalten."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Spielszenen