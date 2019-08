Dying Light 2: Koch Media übernimmt den Vertrieb in Europa und Australien - 4Players.de

Techland arbeitet bei der Veröffentlichung und dem Vertrieb von Dying Light 2 in Europa und Australien wieder mit Koch Media zusammen. Koch Media übernimmt dabei den Vertrieb der physischen Handelsversionen für die ausgewählten Regionen und unterstützt Techland in den Bereichen Marketing und PR durch die lokalen Teams. Bereits für den ersten Teil übernahm Koch Media den Vertrieb in Europa.Der erste Teil wurde in Deutschland aufgrund fehlender Altersfreigabe nicht offiziell veröffentlicht und landete im März 2015 auf dem Index (Liste A) für jugendgefährdende Medien. Techland strebt eine Veröffentlichung von Dying Light 2 in Deutschland definitiv an, aber konkrete Angaben konnten die Entwickler noch nicht machen. Der erste Teil ist nach dem Verkaufsstart lange und umfangreich mit Zusatzinhalten und Erweiterungen versorgt worden. Der zweite Teil soll ebenfalls über längere Zeit unterstützt werden - von mindestens zwei Jahren ist die Rede."Wir freuen uns sehr, erneut mit Koch Media zusammenzuarbeiten. Die Kooperation unserer Unternehmen umspannt bereits jetzt über ein Jahrzehnt und Koch ist seit jeher ein Partner, auf den wir uns stets verlassen können. Das ist eine fantastische Chance für uns und wir werden gemeinsam Dying Light 2 einem Publikum präsentieren, das von Europa bis Australien reicht", sagte Ed Lin, Head of Marketing von Techland. "Nach dem offiziellen Start unserer Zusammenarbeit auf der gamescom werden wir zusammen eine großartige Kampagne starten und Dying Light 2 im Frühjahr 2020 veröffentlichen.""Wir freuen uns, die Fortsetzung einer über die Jahre ausgesprochen erfolgreichen Partnerschaft bekannt zu geben. Die beiden Teams kennen sich sehr gut und haben eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung, entstanden durch die gemeinsame Arbeit an dem von Kritikern gefeierten Vorgänger Dying Light und weiteren Titeln in unseren Vertriebsgebieten. Die lokalen Publishing- und Vertriebsteams bei Koch Media in Europa freuen sich auf die Arbeit an dem spannungsvoll erwarteten nächsten Teil der Dying-Light-Marke. Unsere bisherige Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Techland und der Gesamtqualität des Spiels stärken unser Vertrauen, dass es sich um einen weiteren Top-Hit für beide Unternehmen handeln wird. Die gamescom 2019 ist der perfekte Zeitpunkt, um unsere Zusammenarbeit fortzuführen. Wir sind bereit, das Spiel mit all unserer Marketing-, Verkaufs- und PR-Expertise in allen Europäischen Märkten und Australien zu unterstützen", erklärt Dr. Klemens Kundratitz, CEO von Koch Media.Dying Light 2 wird auf der diesjährigen gamescom am Stand von Koch Media präsentiert. Wir haben das Open-World-Abenteuer bereits in zwei Vorschau-Berichten ( Vorschau #1 und Vorschau #2 ) näher vorgestellt.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer