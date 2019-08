Dying Light 2: Video: Ausführliche Spiel-Präsentation (über 26 Minuten) veröffentlicht - 4Players.de

Aktualisierung vom 26. August 2019, 20:36 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 26. August 2019, 17:34 Uhr:

Das 4K-Video der Demo-Präsentation von Dying Light 2 ist mittlerweile auch veröffentlicht worden.Techland wird heute Abend die 26-minütige Präsentation von Dying Light 2 , die sowohl auf der E3 2019 als auch der gamescom 2019 gezeigt wurde, in Videoform veröffentlichen. Die "Gameplay-Enthüllung" soll um 20 Uhr auf folgenden Kanälen übertragen werden: Twitch Steam und YouTube . Das Video wird im Anschluss an den Livestream auch als normales Video zur Verfügung gestellt.Unsere Vorschau von der E3 2019 findet ihr hier : Dying Light konnte Gewalt und Bewegung, ließ aber auf lange Sicht eine spannende Handlung und gutes Questdesign vermissen. Mit Teil 2 will Techland genau diese Kritikpunkte angehen. Können die Versprechen gehalten werden?"Willkommen in The City, einer modernen Welt, die in ein dunkles Zeitalter gestürzt wurde. The City ist das letzte Bollwerk der Menschen, in dem Fraktionen um die Vorherrschaft und normale Menschen ums reine Überleben kämpfen. Aiden Caldwell, der Hauptcharakter von Dying Light 2, muss unter Druck schwierige Entscheidungen treffen, die sowohl die Geschichte als auch die Welt um ihn herum formen. Dying Light 2 wird im Frühjahr 2020 erscheinen."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer