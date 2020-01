Dying Light 2: Release auf unbestimmte Zeit verschoben

Hey Survivors!

Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com/CKMkAe2eD7



— Dying Light (@DyingLightGame) 20. Januar 2020

Und die nächste große Verschiebung: Auch wenn die Horror-Parcour-Action Dying Light bisher keinen konkreten Releasetermin vorzuweisen hatte, gibt Techland via Twitter bekannt, dass man den ursprünglich anvisierten Zeitraum im Frühjahr nicht länger umsetzen könne. Genau wie CD Projekt RED (Cyberpunk 2077), Chrystal Dynamics (Marvel's The Avengers), Square Enix (Final Fantasy 7 Remake) & Co benötigt auch Techland nach eigenen Angaben mehr Zeit, um die eigene Vision umzusetzen, um eine Spielerfahrung zu schaffen, mit der man selbst zufrieden ist und auch glaubt, die hohen Erwartungen der Fans erfüllen zu können.In den kommenden Monaten will man neue Details nennen, wie es mit der Entwicklung von Dying Light 2 weitergeht - vielleicht nennt man dann sogar einen konkreten Termin. Bis dahin ist die Veröffentlichung aber vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Demo-Praesentation