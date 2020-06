Dying Light 2: Entwickler widersprechen Report zu Entwicklungs-Chaos und Zwistigkeiten

Im Januar gab Techland via Twitter bekannt , dass man das ursprünglich für den Frühjahr 2020 geplante Dying Light 2 auf unbestimmte Zeit verschieben wird. Dies hatte einen Report im Magazin PolskiGamedev.pl zur Folge ( via pcgamesn.com ), laut dem das Action-Adventure aufgrund diverser Probleme praktisch in der Entwicklungshölle feststecke und ein "komplettes Durcheinander" sei.Auf Escapistmagazine.com widersprach "Senior PR Manager" Ola Sondej dem Bericht: "Der Artikel enthält viele Ungenauigkeiten, welche wir mit an den Autor gesendetem Material korrigieren wollten". Sondej bezieht sich vor allem auf die Behauptung, dass es keine konsistente Vision fürs Spiel gebe: "Die Basis ist seit dem Start der Produktion gleich geblieben". Zudem sei es nicht richtig, dass Techlands Büros in Warschau sein aktuelles Projekt habe auf Eis legen müssen, um die Kollegen zu retten, die erfolglos an Dying Light 2 arbeiteten: "Das Warschau-Studio arbeitet momentan an unserem neuen, aber noch unangekündigten Projekt. Selbstverständlich sind wir aber eine Firma und unterstützen uns gegenseitig".Viele dieser Entwickler-Stellungnahmen wurden laut pcgamesn.com mittlerweile auch im Original-Report des polnischen Magazins ergänzt. Den angeblichen Konflikt mit dem externen Autor Chris Avellone steuerte Sondej entgegen, indem er folgende Text-Botschaft von Avellone vorlegte: "Ich habe Spaß daran, an Dying Light zu arbeiten und daran, mit Techland zusammenzuarbeiten. Design-Elemente werden in der Tat diskutiert und umgestellt, das ist ein normaler Teil eines jeden Spielentwicklungsprozesses. Im Endeffekt liefert man die bestmögliche Arbeit ab, um den Spielablauf und die Vision für den Titel zu unterstützen; worum sich wiederum der Designer kümmert."Er habe zwar mit Creative Director Adrian Ciszewski über die Story diskutiert, es habe sich aber nicht so angefühlt, als habe es dabei einen Konflikt gegeben. Es sei wichtig, die Story als Schlüssel-Element von Dying Light 2 richtig hinzubekommen, so Avellone. Laut Lead-Game-Designer Tymon Smektala befinde sich das Projekt "in den letzten Zügen" - er habe sich aber auf Nachfrage nicht festlegen wollen, ob es noch in diesem Jahr erscheinen wird.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Demo-Praesentation