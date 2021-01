Dying Light 2: Leiter der Story-Abteilung verlässt Techland

Pawel Selinger, Narrative Lead (Leiter der Story-Abteilung) bei Dying Light 2 ab 59,99€ bei vorbestellen ) , hat das Entwickler-Studio Techland nach 22 Jahren verlassen. Selinger war Lead Artist und Art Director bei Techland, bevor er mit der Arbeit an Dying Light 2 begann. Er gehörte zu den Personen, welche die Gesamtvision des kommenden Spiels bestimmt haben. Selingers Aufgaben wurden im Oktober 2020 von Piotr Szymanek übernommen - ein polnischer TV-Autor, der zuvor bei HBO Europe gearbeitet hat.Techland gab gegenüber PCGamesN folgendes Statement ab: "Pawel Selinger, der in den letzten zwei Jahren als Narration Designer tätig war, hat sich Ende 2020 entschieden, seine Zusammenarbeit mit Techland zu beenden und seine weitere Karriere anderweitig fortzusetzen. Pawel hat die meiste Zeit seines Berufslebens bei Techland verbracht und ist unter anderem für den Erfolg der Serie Call of Juarez verantwortlich. Dying Light 2 hat er seinen Stempel aufgedrückt, da er von Beginn an, an dem Projekt gearbeitet hat. Seine Aufgaben, also die Leitung der erzählerischen Aspekte, wurden im Oktober 2020 von Piotr Szymanek übernommen. (...) Wir möchten allen Fans des kommenden Dying Light 2 versichern, dass die Position des Art Directors nicht betroffen ist und seit November 2019 von Eric Cochonneau ausgeübt wird. Eric kümmert sich seither um jeden Aspekt der kommenden Produktion und das Team unter seiner Leitung gibt sein Bestes (...) Wir werden bald Neuigkeiten zu Dying Light 2 bekannt geben!"In einem Interview aus dem Jahr 2020 erklärten die Techland-Mitarbeiter, dass Selinger neben dem Creative Director Adrian Ciszewski und dem externen Autor Chris Avellone eine gewichtige Stimme bei der Konzeption der Gesamtvision des Spiels hatte. Die Zusammenarbeit mit Avellone wurde allerdings nach mehreren Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens beendet.Dying Light 2 wurde 2018 und 2019 ausführlich präsentiert und hinterließ einen ziemlich ambitionierten Eindruck (vor allem im narrativen Bereich), bevor es 2020 in der Versenkung verschwand. Das Unternehmen hat derweil (wiederholt) Berichte dementiert, dass sich das Spiel in der "Entwicklungshölle" befinden würde ( wir berichteten ). Aktuell gibt es keinen festen Release-Zeitraum für das Spiel.Letztes aktuelles Video: E3 2019 DemoPräsentation