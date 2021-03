Dying Light 2: Entwicklung wurde zu früh angekündigt; keine Entwicklungshölle; Dev-Update am 17. März

We've got a few words to share with you about the Dying Light 2 development process.

Be sure to be with us next Wednesday.



Want to see it first? Join our discord server now at https://t.co/Iyivc8uFWx pic.twitter.com/gkfcGLgsdV



— Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021





Afaik the definition of a dev hell requires the game to not make any development progress, while DL2 keeps moving forward, we announced the game too early but it's far from being in a dev hell :P



— Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021

Über die Entwicklung und den aktuellen Status von Dying Light 2 ab 59,99€ bei vorbestellen ) schweben weiter reichlich Fragezeichen. Entwickler Techland will am 17. März 2021 etwas Klarheit schaffen und hat ein "Dev-Update" angekündigt - ohne aber eine konkrete Uhrzeit zu nennen.Auf Nachfrage, ob sich das Spiel in der Entwicklungshölle (Development Hell) befinden würde, wie es mehrfach in den letzten Monaten kolportiert wurde, schrieb der Manager des offiziellen Twitter-Accounts, dass die Definition der Entwicklungshölle sei, dass es gar keinen Entwicklungsfortschritt geben würde. Dying Light 2 würde hingegen Fortschritte machen, aber sie hätten das Spiel schlichtweg zu früh angekündigt, heißt es weiter. Dying Light 2 wurde 2018 angekündigt und 2019 mehrfach auf Messen präsentiert - auch in ausführlicher Form und mit Ingame-Material, das schon ziemlich fortgeschritten wirkte. Die Entwicklungshölle wird aber vehement dementiert Letztes aktuelles Video: E3 2019 DemoPräsentation