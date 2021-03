Dying Light 2: Lebenszeichen des Spiels und Veröffentlichung wohl in diesem Jahr

Techland hat im Dev-Update März 2021 erklärt, dass sie noch mehr Zeit für Dying Light 2 ab 59,99€ bei vorbestellen ) brauchen würden, damit das Spiel ihrer Vision gerecht werden kann. Im Videoclip der Entwickler (siehe unten) werden im Anschluss noch kurze Spielszenen als Lebenszeichen gezeigt, bevor am Ende die Jahreszahl "2021" zu sehen ist. Weitere Informationen sollen "bald" folgen. Bislang war das Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt.Dying Light 2 sorgte in den vergangenen Monaten hauptsächlich durch Chaos im Team für Aufsehen, was Techland aber konsequent dementierte ( wir berichteten ).Techland: "Es ist ein riesiges und komplexes Projekt und wir brauchen Zeit, um sicherzustellen, dass es unserer Vision gerecht wird. Wir alle stecken unser Herzblut in das Projekt, um ein Spiel abzuliefern, das ihr monatelang spielen könnt. Wir werden schon sehr bald bereit sein, über Dying Light 2 zu sprechen. (...) Das ganze Team braucht euer Vertrauen und eure Unterstützung, denn das ist es, was uns motiviert. Besonders jetzt, wo die Umstände für alle schwierig sind."Letztes aktuelles Video: Dev Update Märt 2021