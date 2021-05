SCOOP: Techland has confirmed to me that there is a free next-gen upgrade path for Dying Light 2 Stay Human.https://t.co/hJUf37iXdK



— Taylor Lyles (@TayNixster) May 28, 2021

Für die Konsolenversionen von Dying Light 2 - Stay Human ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) wird es kostenlose Upgrades von PS4 und Xbox One auf die neuen Systeme geben, respektive PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das geht aus einer Übersicht zu den einzelnen Editionen bei IGN hervor. Auch gegenüber IGN-Redakteur Taylor Lyles soll Techland die Pläne für die Gratis-Updates bestätigt haben, wie er auf Twitter verkündet.Dazu zitiert er aus einer E-Mail des Entwicklerstudios: "Regarding the upgrade path for Dying Light 2, if consumers pre-order the game on PlayStation 4 or Xbox One, they'll be able to play it on both the old and new generation of consoles thanks to a free next-gen update."Letztes aktuelles Video: Dying 2 Know Episode 1