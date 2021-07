Dying Light 2 - Stay Human: Dying 2 Know: Infizierte, Gegnertypen und mittendrin David Belle

Techland hat in der zweiten Episode von Dying 2 Know die Infizierten, die Gegnertypen (neu: Revenant) und deren Transformationsprozess aus Dying Light 2 - Stay Human ab 59,99€ bei vorbestellen ) näher vorgestellt. Das Studio teilte ebenfalls mit, dass David Belle in die Entwicklung involviert ist und einer Figur sein Antlitz leihen wird. Er gilt als Begründer des Parkour.Die vollständige Episode, in der auch Details über die Entwicklung der Nacht und die in ihr lauernden Charaktere thematisiert werden, findet ihr ganz unten. Darüber hinaus gaben die Entwickler einen Blick hinter die Kulissen von Motion Capturing und Sounddesign.Letztes aktuelles Video: Monsters Gameplay Trailer Dying Light 2 - Stay Human wird am 7. Dezember 2021 für PC (Epic Games Store, Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Es sind drei Retail-Editionen erhältlich: Standard, Deluxe oder die Collector's Edition. Auch drei digitale Editionen sind geplant: Standard (PC: 59,99 Euro, Konsolen: 69,99 Euro), Deluxe (PC: 79,99 Euro, Konsolen: 89,99 Euro) und Ultimate (PC: 99,99 Euro, Konsolen: 109,99 Euro)."Techland gab außerdem die Zusammenarbeit mit Dynamite Entertainment für einen Comic mit dem Titel Banshee: I Am The Cure bekannt, der die die Fans auf Dying Light 2 Stay Humans zerrüttete Welt und düstere Geheimnisse einstimmt. Wer sich auf TechlandGG.com registriert, erhält bereits vor offiziellem Verkaufsstart später im Jahr ein kostenloses digitales Exemplar bis 15. Juli. Techland hat außerdem eine neue Aktivierung gestartet - 'Which Kind of Monster Are You?' - bei der Fans einen Test machen können, um herauszufinden, welche Art von Infizierte sie in der Welt von Dying Light sein würden."Produktbeschreibung: "Dying Light 2 Stay Human ist ein storybasiertes Open-World-Action-Rollenspiel und die Fortsetzung des 2015 erschienenen (...) Dying Light, das von über zwanzig Millionen Menschen auf der ganzen Welt gespielt wurde. Dieses Mal besuchen die Spieler die Stadt - die letzte Hochburg der Menschheit im Kampf gegen das Virus. Ausgefeilte Parkour-Mechaniken ermöglichen es den Spielern, die riesige offene Welt zu erkunden und sie im taktischen Kampf einzusetzen. Vor dem Hintergrund einer verlorenen Zivilisation und der Verortung der Welt im modernen finsteren Zeitalter erfordert die Suche nach Gegenständen und der Herstellung von Ausrüstung eine kreative Herangehensweise. Das Gameplay wechselt in einem Tag- und Nachtzyklus, so dass die Spieler es wagen können, nachts verlassene Höhlen von Infizierten zu plündern und tagsüber die dunklen Geheimnisse der Machthaber zu entdecken. Es liegt an den Spielern, sich zu entscheiden, auf welcher Seite sie stehen wollen und ihre eigene Geschichte zu schreiben."