Dying Light 2: Stay Human: Dritte Episode von "Dying 2 Know" im Rahmen der gamescom

"Parkour ist ein Schlüsselelement von Dying Light 2: Stay Human (ab 59,99€ bei vorbestellen) . Die Episode zeigt, wie man Parkour kreativ einsetzt, um den Spielablauf und die Entwicklung eines fortschrittlichen und realistischen Bewegungssystems in der Welt von Dying Light 2 zu verbessern. Außerdem wird gezeigt, wie man komplexe Parkour-Bewegungen in den Kampf einbaut. (...) Die neue Episode Dying 2 Know gamescom Edition wird den Zuschauern außerdem die Unterschiede zwischen dem Kampf gegen Infizierte und Menschen näher bringen, mit weiteren Details zum immersiven und kreativen Kampfsystem."



Techland wird die dritte Episode der Webserie "Dying 2 Know" im Rahmen der gamescom 2021 ausstrahlen. Während der gamescom-Episode, die von Tymon Smektala (Lead Game Designer) moderiert und über das gamescom Studio in Zusammenarbeit mit IGN gestreamt wird, verrät das Entwicklerteam am 26. August ab 20 Uhr mehr zu den Themen Parkours, Kampf, Waffen und Fraktionen in Dying Light 2 Techland:"Techland wird weitere Details zu Techland GG (Gamers and Goodies) und seinem kommenden UGC-Cosplay-Wettbewerb bekannt geben. Techland GG ist ein Community-Hub, der die Spieler aller Techland-Titel, beginnend mit Dying Light und Dying Light 2 Stay Human, erweitern, verbinden und einbinden wird."Dying Light 2 Stay Human erscheint am 7. Dezember 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.Letztes aktuelles Video: Monsters Gameplay Trailer