Dying Light 2: Stay Human: Dying 2 Know: Fortbewegung, Parkour, Kämpfe und Waffen

Techland hat die dritte Episode von Dying 2 Know (D2K) im Zuge der gamescom 2021 präsentiert. D2K ist eine Webserie, die tiefere Einblicke in die Welt von Dying Light 2 Stay Human gewährt. Die dritte Episode beleuchtet die Fortbewegung in der Stadt und die Parkour-Mechaniken. Auch das Kampfsystem wird näher vorgestellt, z.B. wie Parkour-Moves in die Kämpfe integriert werden können und welche Waffen sich einsetzen lassen.Dying Light 2 Stay Human erscheint am 7. Dezember 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.