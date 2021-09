Dying Light 2: Stay Human: Techland will Spielwelt und Figuren mit Audio-Stories näher bringen

Bis zum angepeilten Release von Dying Light 2: Stay Human ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) am 7. Dezember 2021 dauert es zwar noch ein Weilchen, aber schon im Vorfeld möchte Techland den interessierten Spielern die postapokalyptische Welt und Figuren etwas näher bringen. Dabei hat man sich für ein etwas ungewöhnlicheres Format entschieden: Statt Trailer zu produzieren, die einen hohen Aufwand erfordern und unter Umständen zu viel vorweg nehmen würden, will man in den nächsten Wochen und Monaten eine Reihe von "Audio-Geschichten" veröffentlichen, vergleichbar mit den beliebten Hörbüchern.Das erste Kapitel dreht sich um einen Pilger, der auf seiner Suche nach Schutz in einer alten Kirche landet und dabei von der Geschichte von Rosemary erfährt. Im Kern soll es bei diesen Audio-Büchern um kleine Gruselgeschichten und Mythen gehen, die man sich z.B. an einem Lagerfeuer erzählen würde. Am Rosemary-Kapitel wirken Paul Peterman als Erzähler, Joanna Farell als alte Frau und Jerry Widuch als ein Junge mit.Letztes aktuelles Video: Audio Story Rosemary