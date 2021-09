Dying Light 2: Stay Human: Techland über die Waffen im Spiel

Techland gibt in der nächsten Episode des Video-Formats "Dying 2 Know More" weitere Einblicke in Dying Light 2: Stay Human ab 59,99€ bei vorbestellen ) . In dieser Ausgabe stehen die Waffen im Mittelpunkt. Die Entwickler versuchen die folgenden Fragen zu beantworten: Wie hat sich der Ansatz bei der Entwicklung von Waffen seit dem ersten Teil verändert? Werden sich die Waffen im Spiel abnutzen? Welchen Herausforderungen musste sich das Team während der Entwicklung der Waffen stellen?Im vorherigen Video aus der Reihe ging es um Parkour, Kampf und Crafting.Die Veröffentlichung von Dying Light 2: Stay Human für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S wurde erst kürzlich auf den 4. Februar 2022 verschoben worden.Außerdem hat die zweite Audio-Story aus der Dying-City-Reihe veröffentlicht. Das Hörspiel 'Antigone' erzählt von einer Liebesgeschichte in einer postapokalyptischen Welt."Diesmal lädt Techland alle Fans von Schauergeschichten ein, den Worten einer alten Frau zu lauschen, die ein junges Pärchen aus The City trifft und ihnen eine Unterkunft anbietet. Während der langen Nacht wird sie ihnen eine längst vergessene Geschichte erzählen, die bis zu den Anfängen der Pandemie zurückreicht."