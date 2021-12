Dying Light 2: Stay Human: Stimmungsvoller Trailer stimmt auf den Überlebenskampf ein

In wenigen Wochen soll Techlands Dying Light 2: Stay Human ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) an den Start gehen. Der Meldung folgend, dass die Action Gold-Status erreicht hat , so dass dem geplanten Start am 4. Februar 2022 nichts im Wege steht sowie nach den kürzlich veröffentlichten ausführlichen Spielszenen , gibt es nun auch einen frischen "Cinematic" Trailer.Der aufwändig produzierte Clip zeigt nicht nur einige der Mechaniken, die man auch im Spiel erwarten kann, sondern vermittelt einen schonungslosen Eindruck von der Welt, die man in Dying Light 2 im Rahmen des Überlebenskampfes komplett frei erkunden darf.Das Spiel erscheint auf PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S sowie Xbox One.Letztes aktuelles Video: Cinematic Trailer