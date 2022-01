Dying Light 2: Stay Human: 500 Stunden Spielzeit für Komplettierung benötigt

Note: It's about 100% completion rate, most of the players who are in for story and side quests will be able to complete the game quicker, it will still be a solid experience though!



Wer den Gegenwert, den Spiele bieten, anhand der aufgewendeten Zeit berechnet, die man mit dem Titel verbringt, dürfte mit Dying Light 2 seine Erfüllung finden. Wie Entwickler Techland in einer Twitter-Nachricht mitteilte, werden Gamer mehr als 500 Stunden benötigen, um den Titel komplett durchzuspielen. Wie man weiter ausführt, sei dies fast der Zeitraum, in dem man zu Fuß von Warschau bis Madrid unterwegs ist.Nachdem einige Fans daran gezweifelt haben, dass dies letztlich ein Verkaufsargument für die Zombie-Action sei, schob Techland noch zwei Kurznachrichten zur Aufklärung nach. Zum einen merkte man an, dass dies die veranschlagte Zeit für eine einhundertpozentige Komplettierungsrate sei. Wer sich nur um Story und Nebenmissionen kümmern möchte, wird das Spiel schneller beenden.Und zum anderen führte man aus, dass die 500 Stunden nicht nur jeden Winkel der ausgiebigen Spielwelt beinhalten, sondern auch ausnahmslos alle Missionen und die unterschiedlichen Enden einbeziehen. Man rechne aber damit, dass ein "Normalspieler" mit Story und einigen Nebenmissionen sowie "einer Menge" an Welterkundung weniger als 100 Stunden benötige.In jedem Fall also eine recht üppige Spieldauer. Dying Light 2 Stay Human wird am 4. Februar 2022 für PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen. In Deutschland wurde der ungeschnittenen Version die Freigabe durch die USK verweigert. Daher wird hierzulande in den Digital-Stores vorerst nur eine mit USK-18-Siegel versehene geschnittene Version erhältlich sein (wie berichteten ). Die ungeschnitte PEGI-Version lässt sich als Disc-Variante jedoch auch bei ausgewählten Händlern (u.a. Amazon ) bestellen.Letztes aktuelles Video: Cinematic Trailer