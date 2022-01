Dying Light 2: Stay Human: Neue Videos zeigen Koop-Gameplay, Grafikvergleich der Konsolen-Versionen und eine Story-Einleitung

Wenige Wochen vor dem Release von Dying Light 2: Stay Human ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) haben die Entwickler von Techland weiteres Material aus dem Zombie-Open-World-Spiel in einem Livestream enthüllt. Es handelte sich um die sechste und damit auch letzte Ausgabe der "Dying 2 Know"-Reihe. Unter anderem haben Fans einen kleinen Vorgeschmack auf den kommenden Koop-Modus von Dying Light 2 erhalten. Vier Spieler können die Geschichte hier von Anfang bis Ende gemeinsam erleben. Fortschritte sowie erhaltene Gegenstände werden – nach dem Ende der Koop-Runde – direkt in eure Einzelspieler-Kampagne übernommen.Ein weiteres Highlight der neuen Ausgabe war ein Grafikvergleich der einzelnen Konsolen-Versionen von Dying Light 2. Neben dem PC, wird das Spiel auch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und als Cloud-Version für Nintendo Switch im Handel erscheinen. Dank der zusätzlichen Leistung profitieren die Umsetzungen für die neuen Konsolen von Sony und Microsoft vor allem von einer höheren Bildrate, die das Gameplay flüssiger macht. Mehrere Male musste Dying Light 2: Stay Human in der Vergangenheit verschoben werden – nun steht der Release am 4. Februar 2022 allerdings unmittelbar bevor. Um darauf einzustimmen, gibt es ebenfalls einen neuen Trailer, der in Ansätzen erklärt, wieso die Hauptfigur Kyle Crane sich in "Die Stadt" begibt - als kleines Easter Egg wird sogar Kyle Crane, der Protagonist des Vorgängers erwähnt.In Deutschland wurde der ungeschnittenen Version die Freigabe durch die USK verweigert. Daher wird hierzulande in den Digital-Stores vorerst nur eine mit USK-18-Siegel versehene geschnittene Version erhältlich sein (wie berichteten ). Die ungeschnitte PEGI-Version lässt sich als Disc-Variante jedoch auch bei ausgewählten Händlern (u.a. Amazon ) bestellen.