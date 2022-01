Dying Light 2: Stay Human: Techland verspricht Post-Launch-Inhalte für mindestens fünf Jahre

Want to know what will happen AFTER the premiere? We guarantee to expand the world of Dying Light 2 Stay Human for at least 5 years post launch with new stories, locations, in-game events and all the fun stuff you love!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/SgaNynkrzI



— Dying Light (@DyingLightGame) January 14, 2022

Der Release von Dying Light 2: Stay Human ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) steht in Kürze bevor und Fans durften sich in den letzten Tagen über viele neue Informationen zum kommenden Open-World-Spiel freuen. Unter anderem haben die Macher von Techland vor wenigen Tagen verraten, dass über 500 Stunden Spielzeit benötigt werden, wenn man den Titel komplett durchspielen möchte (wir berichteten ). Nun haben die Entwickler angekündigt, dass es auch nach dem Launch mit neuen Inhalten für Dying Light 2 weitergehen wird. Demnach möchte Techland mindestens fünf Jahre lang weitere Geschichten, Schauplätze und In-Game-Events im Spiel unterbringen.Schon der Vorgänger wurde über einen langen Zeitraum mit Post-Launch-Inhalten versorgt. Darunter befanden sich umfangreiche Erweiterungen, aber auch kostenlose DLCs für alle Spieler. Es ist davon auszugehen, dass das Team beim Nachfolger einen ähnlichen Plan hat. Erst letzte Woche haben wir euch außerdem neue Videos zum Spiel gezeigt , in denen Techland den Koop-Modus und eine Story-Einleitung gezeigt hat. Auch ein Grafikvergleich der Konsolen-Versionen war dabei. Dying Light 2 ist ab dem 4. Februar 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC sowie als Cloud-Version für Nintendo Switch erhältlich.Letztes aktuelles Video: The Reason GameplayTrailer