Dying Light 2: Stay Human: Release für Nintendo Switch verschoben

Entwickler Techland hat bekannt gegeben, dass es die Umsetzung von Dying Light 2 für Nintendo Switch nicht pünktlich zum Release der anderen Plattformen schaffen wird. Stattdessen soll die Cloud-Version des Open-World-Titels nun spätestens sechs Monate nach dem eigentlichen Launch zur Verfügung stehen. Am Termin für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC gibt es jedoch keine Veränderungen mehr. Hier ist Dying Light 2 fest für den 4. Februar 2022 geplant.Die Macher wollen mit der Switch-Umsetzung eine Spielerfahrung auf dem Niveau anbieten, das ihre Fans verdient haben. Warum genau Dying Light 2 für die Nintendo-Konsole verschoben wurde, haben die Verantwortlichen allerdings in der Mitteilung nicht verraten. In den letzten Wochen hat Techland zahlreiche neue Infos zum Nachfolger präsentiert. Dazu zählt beispielsweise neues Gameplay-Material zum Koop-Modus oder ein Grafikvergleich der verschiedenen Konsolen-Versionen. Auch Details zu den Post-Launch-Inhalten von Dying Light 2 wurden verraten.Letztes aktuelles Video: The Reason GameplayTrailer