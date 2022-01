Dying Light 2: Stay Human: Roadmap verspricht ersten Story-DLC bereits im Juni

It all starts on release, but it's just the beginning! We're planning to keep enhancing the game with DLCs, challenges, stories, events, and more for at least 5 years, and that's a minimum! You sure won't be bored!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/ppJvu2G1sm



Anlässlich des bevorstehenden Release von Dying Light 2: Stay Human ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) hat Entwickler Techland eine Roadmap für die weitere inhaltliche Unterstützung des Actionspiels veröffentlicht, die wie bereits angekündigt, weit über fünf Jahre dauern soll. Zusätzlich liefern sie eine Übersichtskarte, die alle geplanten Updates bis Juni zeigt. Bereits im Februar soll das erste Gratis-DLC zu den Fraktionen erscheinen soll, für März ist dann die Einführung von Herausforderungen geplant und im April können sich die Fans auf eine Reihe von Events freuen, die den Namen "mutierte Infizierte" trägt. Nach einer weiteren Palette an Herausforderungen im Mai, erscheint im Juni das erste kostenpflichtige Story-DLC. An diesem Punkt endet die Roadmap vorerst, verspricht aber neben einer zweiten Story-Erweiterung auch noch neue Waffen, Gegner, Events und vieles mehr. Konkrete Infos zum Inhalt des Story-DLCs oder den Events hat Techland allerdings noch nicht bekanntgegeben.Die Entwicklung von Dying Light 2 war u.a. von mehreren Verschiebungen geplagt. Das Spiel sollte eigentlich schon im Frühjahr 2020 erscheinen, wurde dann allerdings auf den 7. Dezember 2021 verschoben, nur um dann ein zweites Mal verlegt zu werden zu werden, mit dem finalen Release-Termin 4. Februar 2022.In Deutschland wurde der ungeschnittenen Version die Freigabe durch die USK verweigert. Daher wird hierzulande in den Digital-Stores vorerst nur eine mit USK-18-Siegel versehene geschnittene Version erhältlich sein (wie berichteten ). Techland versichert aber, dass alle anderen Features und auch die Story unverändert bleiben. Die ungeschnitte PEGI-Version lässt sich als Disc-Variante jedoch auch bei ausgewählten Händlern (u.a. Amazon ) bestellen.Letztes aktuelles Video: The Reason GameplayTrailer