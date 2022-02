Dying Light 2: Stay Human: Erste Versionen im Handel; Entwickler bitten darum, den Day-1-Patch abzuwarten

Fellow survivors, we see that some of you got an access to the retail copies of Dying Light 2 before the release date (it’s this Friday, only 3 days left!). We understand you want to start exploring the City ASAP and we couldn’t be happier!



Der Release von Dying Light 2 ist in greifbarer Nähe: Am 4. Februar soll es offiziell losgehen. Doch wie es mit neuen Veröffentlichungen oft der Fall ist, erhielten einige Spieler schon einige Tage zuvor eine Kopie des Titels aus dem Einzelhandel. Hier ist wohl vor allem die Konsolen-Version von Dying Light 2 betroffen.Das Entwicklerstudio Techland freut sich zwar über den Enthusiasmus der Fans, bittet diese jedoch auf Twitter, den Titel vor dem offiziellen Release-Datum nicht auszuprobieren. Am 4. Februar soll nämlich ein erster Patch aufgespielt werden, der einige Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich bringt: "Liebe Überlebende, wir sehen, dass einige von euch vor dem Veröffentlichungsdatum Zugang zu den Einzelhandelsexemplaren von Dying Light 2 erhalten haben. Wir verstehen, dass ihr die Stadt so schnell wie möglich erkunden möchtet, und wir könnten nicht glücklicher sein. Wir bitten euch jedoch, bis zum 4. Februar zu warten, da ihr zu diesem Zeitpunkt auch Zugriff auf alle Verbesserungen und Fehlerbehebungen erhaltet, die wir in den letzten Wochen implementiert haben und mit dem Tag-1-Patch einführen werden. So erlebt ihr Dying Light 2 so, wie es gespielt werden soll."Insgesamt werden wohl nur wenige Spieler auf die Bitte der Entwickler hören. Schließlich warten Fans bereits seit einigen Jahren auf den neue Zombie-Action von Techland. Auch werden nicht alle Spieler mit Vorab-Zugang überhaupt von dem Twitter-Post der Entwickler wissen. Wenn ihr eine der glücklichen Personen seid, die bereits wenige Tage vor der offiziellen Veröffentlichung eine Kopie des neuen Titels erhalten haben, solltet ihr vielleicht trotzdem auf den 4. Februar 2022 warten. Es ist zwar unklar, wie gravierend die Fehler sind, welche sich vor diesem Zeitpunkt noch im Spiel befinden, doch den Entwicklern waren sie zumindest den Twitter-Post wert.Letztes aktuelles Video: The Reason GameplayTrailer