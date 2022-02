Dying Light 2: Stay Human: DLSS nur mit leistungsfähiger Hardware

Screenshot - Dying Light 2: Stay Human (PC)

Ganz kurz vor dem Release des Zombie-Spiels Dying Light 2: Stay Human ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) hat das Entwicklerstudio Techland einige initeressante Details verraten. Dabei handelt es sich dabei um die Systemvoraussetzungen für den Einsatz der Nvidia-Technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling).Die veröffentlichten Hardware-Specs sind größtenteils mit den bereits zuvor verkündeteten Angaben identisch. Einzige Ausnahme stellen die Grafikkarten dar, die man benötigt, um DLSS bei dem Action-Survival-Mix einsetzen zu können.Dying Light 2: Stay Human erscheint am 4. Februar 2022 für den PC, die PS4, PS5, Xbox One sowie die Xbox Series X/S. Ein erster großer Story-DLC ist bereits für den Juni dieses Jahres geplant.Letztes aktuelles Video: The Reason GameplayTrailer