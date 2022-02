Dying Light 2: Stay Human: Neues Update für die PC-Version beseitigt Crash-Bugs

fixed various game crashing bugs

fixed AI dead body replication in co-op

added DLSS improvements

fixed issue when players couldn't sell valuables to vendor

fixed artifacts being sometimes visible on some AMD cards

fixed mouse key binding options (meaning: you should be allowed to rebind your mouse buttons, we are still working on an additional implementation for extra mouse buttons)

Seit dem Release in der vergangenen Woche hat vor allem die PC-Version des Zombie-Spiels Dying Light 2: Stay Human ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) mit einigen Problemen zu kämpfen (wir berichteten ). Vor allem Abstürze und ähnliche technische Unzulänglichkeiten machen den Spielern zu schaffen. Doch nun gibt es Abhilfe aus erster Hand.Das Entwicklerstudio Techland hat das Update 1.04 für die PC-Version von Dying Light 2 veröffentlicht. Das kümmert sich unter anderem um einige der aktuell so nervigen Crash-Bugs, die vielen von euch den Spielspaß trüben. Außerdem umfasst der Patch einige Verbesserungen in Verbindung mit DLSS, beseitigt einige Artefakte in Verbindung mit AMD-Grafikkarten sowie ein Problem im Koop-Modus. Hier die vollständigen Patch Notes mit allen Änderungen:Das Team von Techland hat zudem angekündigt, bereits an weiteren Updates für Dying Light 2 zu arbeiten. Diese sollen sich unter anderem um sogenannte Blocks bei der Story kümmern, visuelle Bugs beseitigen und andere Fehler aus der Welt schaffen. Wann genau die einzelnen Updates erscheinen, ist bisher allerdings nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: The Reason GameplayTrailer