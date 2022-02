Dying Light 2: Stay Human: Frisches Update für die PC-Version

Survivors!

The newest patch for PC is live. See the changes below: pic.twitter.com/e6YWTcSAtm



— Dying Light (@DyingLightGame) February 16, 2022

Das Entwicklerstudio Techland hält sein Versprechen, insbesondere die PC-Version des Zombie-Spiels Dying Light 2: Stay Human ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) weiterhin mit neuen Updates zu versorgen. Auf diese Weise will das Team nicht nur dringend notwendige Optimierungen vornehmen, sondern auch weitere Bugs beseitigen. Das Ergebnis der jüngsten Bemühungen steht jetzt in Form eines neuen Updates zum Download bereit.Wie Techland via Twitter bekannt gegeben hat, könnt ihr euch das Update für die PC-Version von Dying Light 2: Stay Human ab sofort herunterladen. Die Installation erfolgt automatisch beim nächsten Spielstart. Eine der interessantesten Neuerung dürfte dabei wohl die Funktion des „Backup Save“ sein. Mit deren Hilfe ist es euch möglich, den gesamten Spielfortschritt zum letzten sicheren Speicherpunkt der Story-Kampagne zurückzusetzen – ideal, um sich im Notfall zu helfen zu wissen. Des Weiteren gibt es einen Fix für den nervigen Death-Loop-Bug, der viele Spieler zur Weißglut getrieben hat.Letztes aktuelles Video: The Reason GameplayTrailer