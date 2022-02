Dying Light 2: Stay Human: Dreiteiliger Gratis-DLC für alle Spieler

It's all about balance. After law and order, it's time for freedom and individuality. Get ready for our free Ronin pack! Just like its predecessor, it'll come in three parts. Visit https://t.co/k8qa6Jc2q7 for more info! Don't miss it!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/bGhr42iZAG



— Dying Light (@DyingLightGame) February 22, 2022

Die Besitzer des Zombie-Spiels Dying Light 2: Stay Human ( ab 58,19€ bei kaufen ) werden von dem Entwicklerstudio Techland gut gesorgt. Erst in der vergangenen Woche hat das Team den kostenlosen DLC "Authority Pack" veröffentlicht. Doch das war lediglich der Anfang, denn mittlerweile gibt es bereits die nächste Download-Erweiterung.Es handelt sich dabei um das "Ronin Pack", das in drei Teilstücken erscheint. Der Name lässt bereits erahnen, was euch inhaltlich bei diesem Gratis-DLC erwartet: Ihr erhaltet ein Outfit im Stil eines modernen Ronin inklusive eines passenden Schwertes. Letzteres lässt allerdings noch etwas auf sich warten. Denn aktuell steht zunächst nur der erste Teil des DLCs zum Download bereit. Dieser umfasst eine Jacke, eine Hose sowie passende Stiefel. Am 23. Februar folgen dann Armschienen, Handschuhe und eine Ronin-Maske, ehe dann am 25. Februar das bereits erwähnte Schwert auf euch wartet.In den kommenden Wochen und Monaten geht es übrigens munter weiter mit neuen Inhalten für Dying Light 2: Stay Human. Im März soll das erste Set mit zusätzlichen Herausforderungen erscheinen, im Mai dann das zweite Set. Im Juni dieses Jahres folgt dann der erste umfangreiche Story-DLC, für den ihr allerdings zur Kasse gebeten werdet.Letztes aktuelles Video: The Reason GameplayTrailer