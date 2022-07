Dying Light 2: Stay Human: Update bringt Hinweise auf ersten DLC

Was kommt nach den Nightrunner-Events?

Das letzte Update für die Open-World-Schlachtplatte Dying Light 2 hatte für Dataminer einiges zu bieten. Sie haben Dialogzeilen und Assets gefunden, welche auf den Inhalt des kommenden DLC verweisen.Dying Light 2 ist ein Fest für Gore-Fans und Open-World-Freunde. Die Entwickler von Techland teilten schon vor dem Verkaufsstart mit, dass das Spiel über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten versorgt wird – ähnlich, wie es schon beim Vorgänger der Fall war.Mit den neuen Nightrunner-Events gab es bereits ein kleineres Update für Dying Light 2, doch viele Spieler, die Villedor bereits komplett ausgeräumt haben, sehnen sich natürlich nach einer richtigen Erweiterung, die ein neues Setting und eine Fortführung der Story bietet.Nun wollen findige Dataminer im Code des letzten Updates einige Sprechzeilen und Hinweise auf den Inhalt des ersten Story-DLC gefunden haben. Es macht den Anschein, als würde in Dying Light 2 schon bald das Zeitalter der Gladiatoren anbrechen.Besser gesagt, es kommen einige kleine und eine große Kampfarena ins Spiel, die wohl den klangvollen Namen Opera Astrid trägt. So wird sich Aiden also im kommenden DLC für Dying Light 2 wahrscheinlich als Cage-Fighter verdingen, hoffentlich bleibt das nicht die einzige Neuerung, die für das kostenpflichtige Update geplant ist.Weitere, teilweise etwas weit hergeholte Theorien, findet ihr im hier eingehängten Video.